Grêmio coloca esperança em Barcos contra Figueirense

Criticado durante todo o primeiro semestre, o atacante Barcos volta ao time do Grêmio para enfrentar o Figueirense, nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a tarefa da marcar os gols que andam faltando e ganhar aplausos como nos jogos mais recentes que participou.

Basta que o argentino fique fora de uma partida, como no empate por 0 a 0 com o Goiás, no último sábado, para os torcedores lembrarem da falta que ele faz. Barcos é autor de 12 dos escassos 24 gols que o time tricolor marcou em 29 rodadas do Brasileirão.

Sexto colocado na tabela de classificação, com 47 pontos, o Grêmio precisa balançar a rede do Figueirense para vencer a partida e seguir sonhando com a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Além de Barcos, Dudu também cumpriu suspensão e reassume a condição de titular. Lucas Coelho e Fernandinho, que enfrentaram o Goiás, voltam à reserva. O zagueiro Rhodolfo está quase recuperado de contusão, mas ainda não deve jogar. Bressan continua no time.

Enquanto isso, o time catarinense que está embalado no Campeonato Brasileiro é justamente o Figueirense, que vem de goleada por 4 a 0 em cima do lanterna Coritiba. A equipe de Florianópolis já está em Porto Alegre.

Antes da viagem, o time alvinegro fez um último treino em casa nesta terça. "Será um jogo importante, contra um adversário forte. Um jogo decisivo para a gente. Vai ser um jogo bom para os jogadores e os treinadores trabalharem. Mas nossa equipe já fez bons jogos fora de casa", disse o técnico Argel Fucks.

Em relação à equipe que jogou contra o Coritiba, a única alteração será no meio de campo. O meia Felipe dará lugar a Giovanni Augusto, que cumpria suspensão e agora volta à titularidade.