Grêmio comemora novo limite de atletas estrangeiros

PORTO ALEGRE - O Grêmio comemorou a mudança no Regulamento Geral das Competições, divulgado nesta sexta-feira pela CBF. A partir do ano que vem, cada equipe poderá escalar, nas competições nacionais, até cinco atletas estrangeiros. Até esta temporada o limite é de três atletas e a mudança foi pedida exatamente pelos gaúchos.

"Houve um pleito formal do clube em relação a isso e o Grêmio recebe com muita satisfação essa notícia porque abre uma possibilidade muito interessante em um mercado no qual nós atuamos há algum tempo. É importante pela abertura de mercado", comentou o executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa.

O dirigente exaltou o fato de ter sido o Grêmio a ter colocado o tema em pauta e brigado pela mudança. Foi o clube quem encaminhou o pedido à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e esta, como associada à CBF, defendeu a alteração.

"(A mudança) é importante pelo fato de o presidente Fábio Koff ser um dirigente de muita influência, pela mobilização do nosso jurídico acerca do tema e para o departamento de futebol que, desde o início, levantou essa bandeira. Além disso, essa possibilidade vai abrir um debate e um mercado para nossos jogadores no exterior", completou Rui Costa.

Os gremistas têm no seu elenco o uruguaio Maxi Rodríguez, o paraguaio Riveros, o argentino Barcos e o chileno Vargas. Pelas regras atuais, um deles obrigatoriamente tem que ficar de fora até do banco de reservas.