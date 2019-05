Grêmio comemora primeira vitória no Brasileirão e fala em retomada de confiança

A sensação do Grêmio após conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, neste sábado, foi de alívio. O 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em Porto Alegre, foi bastante comemorada pelos jogadores gremistas e visto como um marco para a retomada de confiança na sequência da temporada, que ainda tem Copa do Brasil e Copa Libertadores.

"Além de três pontos, foi um resultado que vale muito para retomar a confiança. Temos um jogo importante na quarta-feira, de eliminatória (pela Copa do Brasil). Não vai ser um jogo fácil. Muito importante essa vitória", comentou o centroavante Felipe Vizeu, que saiu do banco de reservas no intervalo para decidir o jogo.

Capitão do time, o meio-campista Maicon elogiou o desempenho da equipe na vitória. "Uma vitória importante que vem com um jogo bom. Tivemos várias oportunidades de marcar, pênalti perdido, no final do jogo o Atlético-MG foi para o abafa, mas nossa defesa conseguiu se portar bem. Por isso, foi um jogo importante para tirar o peso, dar moral para o próximo jogo de quarta-feira", comentou.

DESABAFO

O técnico Renato Gaúcho também aproveitou a chance para desabafar sobre o que ele considera de algumas críticas que não são construtivas. "Eu respeito a opinião de todos vocês, mas não posso aceitar alguém falando em crise para um time como o Grêmio, que está participando de três competições importantes ao mesmo tempo (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores)", disse o comandante, lembrando ainda da conquista do Campeonato Gaúcho em cima do rival Internacional.

Ele concorda que o Grêmio não vinha bem no Brasileirão, mas acha que "o nosso time está vivíssimo e logo vai vencer de novo e subir na tabela. Mas não dá para render bem em todos os jogos. É normal, acontece até com o Barcelona", completou.

No meio de semana, o Grêmio encara o Juventude em sua arena pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, as equipes empataram sem gols, em Caxias do Sul (RS). Quem vencer avança, enquanto que um novo empate vai levar a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

No Brasileirão, o time volta a campo contra o Bahia, no próximo sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada.