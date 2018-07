Grêmio comemora semana livre para treinos com Julinho Com o adiamento da partida diante do Figueirense, que acontecerá na próxima quarta-feira, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ganhou a semana livre para treinamentos. Este tempo será essencial para que a equipe fique ainda mais com a cara do técnico Julinho Camargo, contratado no início de julho.