Grêmio condiciona contratação de Dudu a inscrição

PORTO ALEGRE - Apesar de já quase ter tudo certo com o Grêmio, o atacante Dudu ainda não sabe se será contratado pelo clube gaúcho. Vindo do Dínamo de Kiev, ele só ficará mesmo em Porto Alegre se a diretoria conseguir inscrevê-lo na Copa Libertadores. O prazo acaba na noite desta terça-feira, mas o Grêmio pode pagar uma multa de US$ 10 mil e enviá-la à Conmebol na quarta.

Nesta segunda-feira, Dudu chegou a Porto Alegre para conversar com o Grêmio. Ao mesmo tempo, a diretoria se comunicava com Kiev para acertar os detalhes da negociação, que inclui a ida de Yuri Mamute para o Dínamo, mais uma quantia em dinheiro. Os dois jogadores seriam trocados por um ano.

"O jogador fez exames médicos, mas ainda falta fechar a questão da documentação. Não poderemos fazer nada sem ter uma garantia de que ele estará inscrito", explicou o executivo de futebol Rui Costa, em entrevista à Rádio Gaúcha. Dudu, formado pelo Cruzeiro, estava no grupo campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira, num time que tinha Neymar, Lucas, Oscar, Henrique e Willian José. No Dínamo, clube que o atacante de 22 anos defende desde meados de 2011, ele é reserva e pouco atua.