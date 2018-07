Grêmio confia em 100% de aproveitamento na reta final

Atualmente, o Grêmio ocupa o sexto lugar do Brasileirão, com 54 pontos. Assim, disputa a quarta colocação com Atlético-PR e Botafogo, ambos com 56. Mas o time gaúcho ainda irá enfrentar os dois adversários diretos, ambos no Estádio Olímpico, em Porto Alegre - também jogará contra o Guarani em Campinas.

"A gente tem que se preocupar com o nosso, porque a gente só depende da gente", avisou o lateral Fábio Santos, reforçando que o Grêmio não precisa ficar torcendo contra os rivais nas últimas rodadas do campeonato. "Se nós ganharmos, não vai precisar de resultado nenhum. Temos que manter 100% nos três jogos."

Mas, mesmo que consiga terminar o Brasileirão em quarto lugar, o Grêmio ainda vai precisar torcer para ir à Libertadores de 2011. Afinal, ficará sem a vaga caso um time brasileiro seja o campeão da Copa Sul-Americana. E dois ainda têm chances de chegar lá: Palmeiras e Goiás, que se enfrentam nas semifinais.

"Vamos batalhar por essa vaga (de quarto colocado no Brasileirão) e depois dar uma secada no Palmeiras ou no Goiás, em quem passar", explicou Fábio Santos, um dos titulares do Grêmio, que aposta na força dos outros dois semifinalistas da Copa Sul-Americana. "LDU e Independiente são times complicados também."