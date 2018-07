Grêmio confia no fator casa para superar América-MG nesta quarta-feira

PORTO ALEGRE - O Grêmio espera derrotar o América-MG nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Olímpico, com ajuda da sua torcida e algumas doses de mistério na escalação. O time gaúcho é 13.º colocado no Brasileirão, com 12 pontos em dez jogos, e depende de uma vitória sobre um adversário que está na zona de rebaixamento para começar a se afastar da campanha sofrível que faz até aqui.

No jogo desta quarta-feira, o técnico Julinho Camargo volta a contar com o goleiro Victor, que estava na seleção brasileira para a disputa da Copa América. Já o lateral-direito Gabriel está se recuperando de contusão e depende de reavaliação médica para jogar. Se for vetado, deixa seu lugar para Saimon.

O treinador também adiantou que vai escalar o lateral/meia Lúcio, mas não definiu em qual posição. Se ele entrar na defesa, Bruno Collaço sai do time. Se ele entrar no meio-de-campo, quem vai para o banco é Escudero. A formação do ataque também esconde segredos: André Lima joga, fazendo com que Leandro e Miralles disputem uma posição.

GRÊMIO - Victor; Saimon, Mário Fernandes, Rafael Marques e Bruno Collaço (Lúcio); Gilberto Silva, Fábio Rochemback, Douglas e Escudero (Lúcio); Leandro (Miralles) e André Lima

Técnico: Júlio Camargo

AMÉRICA-MG - Neneca; Micão, Willian Rocha e Amaral; Marcos Rocha, China, Dudu, Caleb e Thiago Carleto; Léo e Fábio Júnior

Técnico: Antônio Lopes

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS); Data - 27 de julho de 2011, quarta-feira; Horário - 19h30 (de Brasília); Árbitro - Péricles Bassols (RJ)