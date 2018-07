Grêmio confirma a contratação do lateral Edílson, ex-Corinthians

O Grêmio oficializou na tarde desta quarta-feira a contratação do lateral-direito Edílson, que estava no Corinthians. A negociação se desenrolava desde a semana passada e já era dada como certa, mas somente agora os detalhes burocráticos foram resolvidos e o jogador pôde ser confirmado como novo reforço do clube gaúcho para o Campeonato Brasileiro.

Edílson tem 29 anos, estava no Corinthians desde o início do ano passado e foi campeão brasileiro com o clube. Reserva de Fagner, nunca conquistou a confiança da torcida, mas era bastante utilizado pelo técnico Tite. Apesar disso, o time paulista não dificultou sua liberação.

Mesmo sem o anúncio oficial, Edílson já estava treinando em Porto Alegre desde o início da semana. Ele será apresentado nesta quinta-feira, às 11h30, e o clube gaúcho agora luta para que seu nome seja regularizado a tempo de ele ficar à disposição para encarar o Flamengo no domingo, em Porto Alegre.

Com a contratação, Edílson retorna ao clube em que ganhou projeção nacional, entre 2010 e 2012. O lateral ainda acumula passagens por times como Ponte Preta, Atlético-PR, Botafogo, entre outros.

No Grêmio, ele chega como possível solução para uma posição que tem dado dor de cabeça ao técnico Roger Machado. Wallace Oliveira foi contratado no início deste para assumir a lateral direita, mas sofreu com uma série de lesões e não conseguiu se firmar. Por isso, o volante Ramiro tem atuado improvisado no setor.