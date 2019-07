Grêmio confirma cinco trocas na lista da Libertadores para duelos contra Libertad

O Grêmio anunciou nesta quarta-feira as alterações na lista de jogadores para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Libertad, do Paraguai. A comissão técnica comandada por Renato Gaúcho utilizou as cinco mudanças permitidas pela Conmebol após a disputa da fase de grupos. Nela, o time gaúcho terminou na segunda colocação do Grupo H com 10 pontos - justamente atrás do paraguaios, que somaram 12.

Na relação atualizada, jogadores contratados nas últimas semanas entraram na vaga daqueles que não estão mais no clube. A exceção é o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que segue em recuperação de um problema no joelho, e foi substituído pelo volante Darlan, que usará a camisa 26.

Contratação de maior destaque, o zagueiro David Braz, ex-Santos e Palmeiras que estava no futebol da Turquia, assumiu a camisa 20 no lugar do argentino Montoya, que retornou ao Racing. O lateral-direito Rafael Galhardo, ex-Vasco, entrou na vaga do meia-atacante Lincoln, negociado com o Santa Clara, de Portugal, e ficará com a número 17.

As outras duas alterações são as entradas do zagueiro Rodrigues, no lugar do atacante Thonny Anderson - emprestado ao Athletico-PR - e do meia Patrick, que herdou a vaga do também atacante Marinho, negociado com o Santos.

Nesta quinta-feira, às 21h30, o Grêmio inicia a disputa por uma vaga às quartas de final do torneio continental na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A volta será na próxima quinta, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.