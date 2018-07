Grêmio confirma contratação de Vanderlei Luxemburgo

Assim, Luxemburgo ainda não comandará a equipe no clássico diante do Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pelas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Uma vitória no confronto pode amenizar o clima de tensão na equipe, mas uma derrota pode afundá-la ainda mais na crise.

O treinador estava sem emprego desde o começo do mês, quando foi dispensado pelo Flamengo. Esta será a primeira passagem dele, que já treinou equipes como Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-MG, entre outras, pelo Rio Grande do Sul.

Luxemburgo encontrará o Grêmio em mau momento. Apesar do alto investimento em reforços como Kléber e Marcelo Moreno, a equipe ainda não engrenou. Em oito partidas na temporada conseguiu quatro vitórias, um empate e três derrotas, que a levaram à quarta colocação do Grupo 2 do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.