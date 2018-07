Grêmio confirma contratação do meia Marquinhos O Grêmio confirmou na tarde desta segunda-feira a contratação do meia Marquinhos, que estava emprestado ao Avaí e tinha os direitos vinculados ao Santos. Com 29 anos, o jogador acertou contrato de três temporadas com o clube gaúcho, num negócio que envolveu a ida do atacante Borges para o elenco santista.