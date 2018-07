Grêmio confirma contratação do zagueiro Rhodolfo Reserva da contestada zaga do São Paulo, Rhodolfo é o novo reforço do Grêmio para o restante da disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador foi confirmado pelo site do clube gaúcho na tarde desta segunda-feira, já inclusive treinou em Porto Alegre, e será apresentado à imprensa logo mais na sala de conferências do Estádio Olímpico.