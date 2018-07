Grêmio confirma lesão muscular e Edílson será desfalque por 15 dias

O começo de temporada definitivamente não tem sido dos melhores para o lateral Edílson no Grêmio. Sem sequer ter estreado em 2017, o jogador sofreu uma lesão muscular que adiará por pelo menos mais 15 dias sua ida a campo este ano, segundo informou o clube gaúcho nesta quarta-feira.

Edílson precisou se submeter a cirurgia no joelho direito ao longo da pré-temporada, o que fez com que não participasse dos primeiros treinos e das primeiras partidas em 2017. Recuperado, disputou um jogo-treino diante do São Gabriel na tarde da última terça, mas deixou a atividade após somente dez minutos sentindo um problema na perna direita.

Após ser submetido a exames, Edílson soube nesta quarta seu diagnóstico. Ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita, o que o obrigará a ficar afastado por cerca de duas semanas. Com isso, o lateral é desfalque certo para as partidas contra São José e Cruzeiro, pelo Campeonato Gaúcho, e América-MG, pela Copa da Primeira Liga.

Nesta quarta, ele não trabalhou nos dois períodos de treinos comandados pelo técnico Renato Gaúcho. Pela manhã, os atletas participaram de atividades físicas e técnicas, com foco na troca de passes. À tarde, novamente treinos físicos e técnicos, desta vez com trabalho em campo reduzido.