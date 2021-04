Grêmio confirma mais dois casos de covid-19 e libera outros dois com suspeita

Poucas horas após ter adiado seu jogo contra o Independiente del Valle, em Quito, o Grêmio confirmou mais dois casos de covid-19 no elenco e liberou outros dois jogadores com suspeita. Vanderson e Paulo Victor, ambos com testes positivos, e Victor Ferraz e Emanuel voltaram ao Brasil nesta quarta-feira.

De acordo com o Grêmio, Victor Ferraz e Emanuel apresentaram resultado negativo nos exames, mas apresentam sintomas do novo coronavírus, como dores musculares, cefaleia e dor de garganta. Assim, os quatro jogadores embarcaram na tarde de quarta, de volta para Porto Alegre em um "voo sanitário privado" contratado pelo clube.

Leia Também Após casos de covid-19, Conmebol adia e muda local de jogo do Grêmio pela Libertadores

Antes disso, o time já havia confirmado teste positivo para o técnico Renato Gaúcho, que sequer viajou para o Equador. Segundo a direção do Grêmio, já foram feitos 152 exames nos 48 integrantes da delegação gremista desde a saída de Porto Alegre, na segunda-feira.

Enquanto os quatro jogadores voltavam para o Brasil, o restante do time viajava para Assunção, com chegada na noite de quarta-feira. Na sexta-feira, a equipe gaúcha vai enfrentar o Independiente del Valle às 19h15 (horário de Brasília), pela ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores - se vencer o confronto, o Grêmio avança à fase de grupos.

Inicialmente, o jogo estava marcado para a noite de quarta. Mas o duelo teve a data e o local alterados ainda na noite de terça, menos de 24 horas antes do horário original da partida.

O duelo foi adiado a pedido do Grêmio, que chegou ao Equador na segunda, mas não pôde treinar na terça por apresentar casos de covid-19 no elenco nos últimos dias. Autoridades locais impediram a delegação de deixar o hotel, em Quito. A direção gremista, então, acionou a Conmebol para pedir providências. E a entidade decidiu adiar a partida.