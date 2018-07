Grêmio confirma mudança de fornecedor de uniformes

O Grêmio começou 2015 com uma novidade. Nesta quinta-feira, o clube gaúcho anunciou a mudança do seu fornecedor de uniformes, que vinham sendo confeccionados pela Topper. A partir de agora, a empresa inglesa Umbro é quem será responsável pelo material esportivo da equipe.

"A identidade da Umbro com a essência do futebol de competição possui toda a aderência com a tradição e atributos históricos do jeito Grêmio de jogar. Vejo nesta parceria uma sinergia e alinhamento pleno para o desencadeamento de resultados muito positivos no cenário mercadológico e esportivo do clube", afirmou Beto Carvalho, executivo de marketing do Grêmio.

O novo uniforme do Grêmio, que será utilizado durante a temporada 2015, será apresentado na próxima quinta-feira na Arena. "O novo manto é a primeira grande conquista dessa parceria perfeita, acreditamos na raça e determinação do clube que com certeza trará grandes alegrias para os apaixonados torcedores do tricolor gaúcho"", disse Dante Grassi, gerente de Marketing da Umbro Brasil.

Além do Grêmio, a Umbro vai fornecer os uniformes de outros quatro times que disputarão o Campeonato Brasileiro em 2015: Vasco, Atlético Paranaense, Chapecoense e Joinville. Fora do Brasil, a empresa patrocina equipes como Everton, Lens, Nantes e Hull City, além das seleções do Canadá, Peru, Irlanda e Sérvia.