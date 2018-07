Grêmio confirma pré-temporada em Porto Alegre

O clube fará sua pré-temporada no próprio gramado suplementar do Olímpico e no Centro de Treinamentos Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, município vizinho à capital. Dessa forma, o Grêmio abre mão de viajar até Bento Gonçalves, onde treinou no início deste ano.

Com a mudança, a diretoria visa reduzir custos, ao aproveitar a própria estrutura do clube. "É mais vantajoso para a parte técnica a permanência na capital durante o período de preparação para a Copa Libertadores", divulgou o clube, em nota.

O Grêmio estreará na temporada 2011 no dia 16 de janeiro, diante do Lajeadense, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho. A partir do dia 26, o time gaúcho iniciará a disputa da pré-Libertadores, contra o Liverpool, do Uruguai.