Grêmio confirma retorno do lateral Galhardo em contrato por empréstimo

A diretoria do Grêmio confirmou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Rafael Galhardo. O jogador de 27 anos, que pertence ao Vasco, faz seu retorno ao clube gaúcho em um contrato de empréstimo até o fim da temporada. Já aprovado nos exames médicos, ele já foi apresentado oficialmente pelo clube.

"Estou muito feliz e motivado para voltar para a minha casa. Fiquei muito feliz de rever alguns amigos e o pessoal do clube", disse Galhardo. "Em 2015, fiz um ano muito bom e deixei amigos aqui. Isso pra mim é muito importante. Tive algumas experiências ao longo do tempo que fiquei fora e muitos aprendizados, muita coisas boas e coisa nem tão boas, mas que servem para a gente evoluir e amadurecer no dia a dia."

Galhardo defendeu o Grêmio pela primeira vez em 2015, quando foi titular no Brasileirão, se destacou e até levou o prêmio Bola de Prata. Naquele, o time gaúcho terminou a competição na terceira colocação. Revelado pelo Flamengo, jogou também pelo Santos, Bahia, Anderlecth-BEL, Athletico-PR e Cruzeiro.

O novo reforço gremista disse estar bem fisicamente, mas descartou qualquer chance de estrear neste sábado, na partida contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho. "Conversei com o Renato [Gaúcho] e optamos por segurar um pouco. Estava treinando lá no Vasco, mas não vinha fazendo coletivos e jogos maiores. Então, até por risco de lesão, preferimos priorizar um pouco a parte física e ter um pouco mais de treino junto com o grupo para poder fazer esta estreia", declarou.

Em seu retorno ao clube gaúcho, Galhardo terá a concorrência de Léo Moura, seu velho conhecido no Flamengo, e Leonardo Gomes. "Espero que seja uma concorrência saudável, todo mundo brigando pelo seu espaço. E quem estiver melhor, com certeza vai jogar. Além disso, temos muitas competições pela frente. Acho que vai ter espaço para todo mundo, todos terão que estar preparados", projetou.

O lateral-direito é o sexto reforço do time gaúcho para a temporada 2019. O clube já havia contratado anteriormente o goleiro Julio César, o volante Rômulo, o meia Walter Montoya e os atacantes Felipe Vizeu e Diego Tardelli.