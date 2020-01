Grêmio confirma retorno do meia Diego Souza após 13 anos

O Grêmio confirmou na manhã desta terça-feira a contratação do meia Diego Souza, de 34 anos. O jogador chega em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato de um ano. Ainda não há data para a apresentação oficial.

O anúncio foi feito de uma forma inusitada, com o áudio de uma entrevista do atleta em primeira passagem pelo clube, em 2007. Na legenda, o clube colocou emojis que representavam a assinatura de um contrato e a volta para casa.

O jogador que atuou no Botafogo na última temporada teve boa passagem pelo Grêmio na Libertadores da América. Ele marcou gols importantes diante do São Paulo, no Estádio Olímpico, e contra o Santos, na Vila Belmiro. O time gaúcho acabou sendo vice-campeão perdendo para o Boca Juniors. Com a camisa azul, preta e branca, Diego entrou em campo 56 vezes e marcou 16 gols.

De volta para casa, o atacante Diego Souza é o novo #ReforçoTricolor! Bem-vindo de volta, Diego! Saiba mais sobre o atleta: https://t.co/C3WNkSth90 pic.twitter.com/mmf3qY8HM9 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 28, 2020

A contratação foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que queria um jogador experiente e capaz de prender a bola no setor ofensivo. Para o comando do ataque, o time do Sul conta com Luciano e Diego Souza. Diego Tardelli deixou o clube após rescindir contrato enquanto André não será aproveitado.

Por outro lado, a torcida questiona a contratação de um atleta de 34 anos e que teve uma temporada irregular no ano passado. Pelo Botafogo, Diego disputou 41 partidas e anotou nove gols. No primeiro semestre, ainda atuou pelo São Paulo, com oito aparições e um único gol. O jogador soma passagens por inúmeros clubes ao longo da carreira.

Depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas, Renato Gaúcho indicou que o Grêmio buscou alternativas no mercado, mas não teve sucesso. Na segunda-feira, o Grêmio já havia anunciado a contratação do meia Thiago Neves.

Ficha Técnica

Nome: Diego de Souza Andrade

Nascimento: 17/06/1985

Naturalidade: Rio de Janeiro / RJ

Clubes: Fluminense, Benfica-POR, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco da Gama, Al Ittihad-SA, Cruzeiro, Metalist-UCR, Sport-PE, São Paulo e Botafogo.