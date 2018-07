Grêmio confirma volante Marcelo Oliveira, ex-Palmeiras

A diretoria do Grêmio confirmou neste sábado a contratação de Marcelo Oliveira, ex-Palmeiras. O volante, que atua também na lateral-esquerda e na zaga, não renovou com o time paulista e se tornou o segundo reforço da equipe gaúcha para a temporada 2015. O clube não revelou o tempo de contrato.

"Fico muito feliz por este acerto e por mais este desafio na minha carreira. O Grêmio é um grande clube, com muita história no futebol, e quero poder ajudar a continuar escrevendo essa história. Um clube também marcado pela luta e pela raça, o que sempre tive como características no meu futebol", disse Oliveira.

O jogador de 27 anos será apresentado oficialmente ainda neste sábado, às 15 horas, no auditório da Arena Grêmio. Ele chega a Porto Alegre após ter participação importante na campanha que livrou o Palmeiras do rebaixamento logo no ano do centenário. Oliveira abriu negociação com o time paulista, mas não gostou da proposta e decidiu buscar um novo time.

O volante de origem começou a carreira no Corinthians em 2005. Teve passagens pelo interior de São Paulo, jogando pelo Paulista e Barueri. Depois atuou pelo Atlético-PR e Cruzeiro antes de defender o Palmeiras entre 2013 e 2014.