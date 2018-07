Grêmio conta com estreia do meia Giuliano contra Goiás

O Grêmio promove a estreia do meia Giuliano contra o Goiás, nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque do Internacional na conquista da Copa Libertadores de 2010, o jogador estava no Dnipro, da Ucrânia, e chegou como o grande reforço do time tricolor para a segunda metade do ano.

Sua missão é dar mais qualidade à armação de jogadas e à retenção de bola e mais liberdade para seus parceiros Alán Ruiz e Luan se aproximarem do atacante argentino Barcos. Se os planos derem certo, o Grêmio vai conseguir criar e concluir mais, algo que ficou faltando no primeiro semestre.

Sexto colocado na tabela de classificação, com 15 pontos, o Grêmio sonha com a liderança, mas ainda não está em condições de alcançar o Cruzeiro, que tem 19. Dependendo do resultado que conseguir em casa e de como forem os concorrentes que estão mais próximos, à frente e atrás na tabela, vai terminar a rodada entre o segundo e o 10.º lugar.