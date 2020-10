Grêmio conta com retorno dos titulares para abrir vantagem diante do Juventude

O Grêmio não tem a alcunha de "copeiro" por acaso. Adora disputar as competições em estilo mata-mata e vai investir tudo na Copa do Brasil. Está tão focado na competição que o técnico Renato Gaúcho poupou titulares no fim de semana para o embate desta quinta-feira, diante do Juventude. A partir das 21h30, na Arena do Grêmio, a ordem e atacar para abrir vantagem para o duelo de volta, daqui uma semana, na serra gaúcha.

Com seus principais jogadores de volta, Renato Gaúcho espera que a equipe consiga repetir o bom resultado diante dos adversários do Campeonato Gaúcho. Em duelo pela sexta rodada, o Grêmio mandou um imponente 3 a 0 com um bom desempenho ofensivo.

Levar vantagem semelhante para o confronto de volta, semana que vem, a Caxias, é a vontade do treinador. Na época, Diego Souza fez um gol e Pepê, outro. Esta noite ambos estarão formando novamente o ataque, possivelmente com Ferreira ao lado.

Autor do gol da virada diante do Athletico-PR, o atacante pode iniciar entre os titulares. Sem o machucado Alisson, a primeira opção de Renato Gaúcho era Luiz Fernando. Mas o atacante já defendeu o Botafogo na competição e não pode atuar. Robinho, ex-Cruzeiro, também se encaixa no mesmo problema.

Para piorar, o Grêmio ainda não contará com Matheus Henrique, com a covid-19. Lucas Silva e Maicon são os confirmados no meio, com Thaciano e Everton brigando para fechar o setor.

Irritado com a mudança do árbitro Raphael Claus pelo gaúcho Anderson Daronco, o Juventude entrará em campo sob protesto. "A troca do trio de arbitragem seria, por si só, motivo de atenção por parte do Esporte Clube Juventude. Mas a situação ganha gravidade quando o novo árbitro escalado é um personagem envolvido em fortes polêmicas geradas nas duas partidas do Juventude em que apitou em 2020, ambas no Campeonato Gaúcho: diante de Internacional, dia 24 de janeiro e Grêmio, dia 29 de fevereiro", reclamou clube em nota oficial.

A bronca vem por causa dos quatro pênaltis marcados para os rivais, três para o Grêmio. De acordo com o time de Caxias, todos bastante questionáveis. Ainda protestaram com uma expulsão diante do Inter.

O técnico Pintado pede aos jogadores que esqueçam a arbitragem e repitam em Porto Alegre o futebol bem apresentado na Série B. O Juventude está no G-4 e com crescimento de desempenho. O meia Renato Cajá será o responsável por organizar as jogadas ofensivas.