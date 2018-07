Grêmio conta com Riveros e Vargas contra o Atlético-MG Depois de servirem às seleções de seus países nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, o volante paraguaio Riveros e o atacante chileno Vargas voltam ao Grêmio para encarar o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.