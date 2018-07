Grêmio conta com volta de Borges para enfrentar Avaí

Eliminado na última quinta-feira nas quartas de final da Taça Fábio Koff, o segundo turno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tenta se reabilitar nesta quarta, quando recebe o Avaí, a partir das 21h50, no Estádio Olímpico, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto desta quarta-feira, o Grêmio poderá contar com o importante retorno do atacante Borges. Destaque do time no início do ano, o jogador sofreu uma lesão muscular diante do Novo Hamburgo, no dia 28 de fevereiro, e estava afastado desde então.

A possibilidade de disputar a Libertadores em 2011 anima o elenco gremista para buscar o título da Copa do Brasil. No Olímpico, ninguém esconde a prioridade dada ao torneio nacional. "Temos que disputar todos os campeonatos que tivermos, mas sabemos da importância de voltar para a Libertadores", disse o atacante Jonas.

Pelo lado do Avaí, a confiança é grande. Apesar de não poder contar com o zagueiro Emerson, com uma fratura na mão, e o atacante Leonardo, com lesão no tornozelo, a equipe deposita sua confiança no veterano atacante Sávio. "É um jogador determinante. Temos que ter uma atenção redobrada com ele", declarou Paulo Pereira, irmão e auxiliar do técnico Silas no Grêmio.