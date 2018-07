Grêmio crê na contratação de Ronaldinho Gaúcho

O Grêmio não esconde de ninguém o interesse em repatriar Ronaldinho Gaúcho, que iniciou a sua carreira no clube. O presidente Paulo Odone revelou que as negociações estão adiantadas, mas ressaltou que a contratação só será sacramentada se o jogador conseguir obter a sua liberação junto ao Milan.

"O Milan também não pretende manter o jogador, mas nós não podemos fazer nada antes do dia 1º de janeiro. Temos que esperar o jogador resolver a sua situação diretamente com o clube italiano", afirmou, ressaltando que a negociação não deverá ser concluída antes do fim de 2010.

Confiante, Odone garantiu que o Grêmio conseguirá os recursos necessários para bancar a chegada de Ronaldinho. "Estou otimista de que vamos conseguir resolver nossa parte para que possamos fechar o contrato, pagar, e até trazer retorno ao clube assim como fez o Ronaldo com o Corinthians", disse.

O presidente afirmou que o Grêmio tem condições de bancar a contratação de um astro mundial. "Lógico que é um negócio grande, mas o Grêmio já fez assim. No meio disso tem empresários, parceiros, investidores, e se as coisas funcionarem assim, ele vem pro Grêmio", comentou.

Odone ressaltou que Ronaldinho surgiu para o futebol no Grêmio, o que pode ser um trunfo da equipe em uma disputa pela contratação com outros clubes, como o Palmeiras. "Por que os times de São Paulo e Rio podem sonhar em ter o Ronaldinho e o Grêmio, que é onde ele se criou, não pode competir para ter o jogador?", questionou.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho ganhou as suas primeiras chances entre os profissionais em 1998. Pela equipe, foi campeão da Copa Sul e do Campeonato Gaúcho em 1999, com 68 gols marcados em 141 partidas. Após imbróglio, deixou o clube gaúcho em 2001 para defender o Paris Saint-Germain. Agora, volta a despertar o interesse do Grêmio, que sonha com um possível retorno.