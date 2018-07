Grêmio culpa Heber Roberto Lopes por derrota no Rio A arbitragem de Heber Roberto Lopes na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na noite de quinta-feira, no Engenhão, irritou os jogadores, a comissão técnica e os dirigentes do Grêmio. Para a equipe gaúcha, o árbitro deveria ter marcado um pênalti no atacante Jonas, supostamente cometido pelo zagueiro Leandro Euzébio, quando o time carioca vencia apenas por 1 a 0.