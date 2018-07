Grêmio dá mais três dias para Kleber responder oferta

Conforme prometido pela diretoria do Grêmio, o presidente Paulo Odone voltou a falar sobre a tentativa de contratação do atacante Kleber, neste domingo, 13, depois do empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no Olímpico, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o mandatário gremista, o palmeirense pediu mais três dias para responder se aceita a oferta feita pelo clube gaúcho.

Durante a semana, Kleber chegou a viajar a Porto Alegre para conhecer de perto a estrutura gremista e conversar com os dirigentes. Na ocasião, pediu de dois a três dias para dizer se aceitava a proposta. Ao se esgotar o prazo, na noite de sábado, voltou a contactar a cúpula do Grêmio para solicitar mais três dias para pensar. Na terça deve vir a decisão.

De acordo com o Odone, o Grêmio não tem problema em esperar até terça-feira para atender uma questão particular de Kleber. A diretoria gremista segue otimista em anunciar o palmeirense como principal reforço para a temporada 2012, apesar do recente interesse do Corinthians na contração do atacante, que já afirmou ter sido torcedor alvinegro quando jovem.