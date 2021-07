Grêmio defende vantagem diante do LDU para chegar às quartas da Sul-Americana

Depois de vencer a LDU, do Equador, por 1 a 0, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira, às 19h15, pelo confronto decisivo. Com a vantagem conquistada fora de casa, pode empatar por qualquer placar jogando em sua arena, em Porto Alegre (RS).

Além da vitória no primeiro jogo, o Grêmio ganhou ainda mais motivação no último final de semana, quando superou o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, em sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

A LDU chega com a missão de superar a defesa brasileira, que não sofre gols há três jogos. Como o gol fora de casa é usado como critério de desempate, o único resultado que leva a decisão aos pênaltis é vitória equatoriana por 1 a 0. Qualquer outra vitória dos visitantes os garantem nas quartas de final.

Após o importante resultado na competição nacional, o técnico Luiz Felipe Scolari não tem motivos para fazer muitas alterações a não ser por alguma questão física, como poupar Diego Souza para a entrada de Ricardinho. O zagueiro Kannemann também estava cotado a começar no banco, mas como já está suspenso na próxima partida do Brasileirão, será novamente titular.

Um desfalque importante é Douglas Costa, que participou do primeiro jogo contra a LDU. Liberado por cinco dias para seu casamento, ele retornou na segunda-feira, mas não será aproveitado e retomará o condicionamento físico.

"Não temos titulares absolutos. Vou adaptar o time de acordo com o adversário e a condição física dos jogadores. Preciso montar o time para cada situação, estou confiando em todos os jogadores e eles também confiam em mim", ressaltou Felipão.

A LDU também jogou no final de semana pelo Campeonato Equatoriano e venceu por 1 a 0 o Técnico Universitario. O técnico Pablo Marini deve manter a base do primeiro da escalação do primeiro jogo, mas ao menos uma mudança é certa. O atacante Billy Arce se envolveu em um acidente de carro e passou por cirurgia no braço direito. O tempo de recuperação é estimado em três meses e, com isso, Muñoz deve começar como titular.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO x LDU-EQU

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Vanderson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Léo Pereira, Jean Pyerre e Alisson; Diego Souza. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

LDU - Gabbarini; Quinteros, Guerra, Caicedo e Ayala; Piovi, Alcívar, Zunino e Johan Julio; Muñoz e Amarilla. Técnico: Pablo Marini.

ÁRBITRO - Jose Argote (VEN).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).