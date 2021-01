Grêmio define ampliação de contrato do zagueiro Pedro Geromel até o fim de 2022

O Grêmio acertou a renovação do contrato do zagueiro Pedro Geromel até o final de 2022. A prorrogação do vínculo foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira. O antigo acordo tinha validade até o fim deste ano.

A negociação estava avançada e, como havia dito o presidente Romildo Bolzan Júnior, seria finalizada em breve, já que os dois lados tinham intenção em postergar o vínculo. O capitão gremista teve uma modificação salarial também apontada no sistema da CBF.

Geromel, de 37 anos, é uma das lideranças do time gaúcho, peça fundamental do elenco comandado por Renato Gaúcho e considerado ídolo. Um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, ele está no Grêmio desde 2014 e já conquistou seis títulos: Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa sul-americana (2018) e o tri do Campeonato Gaúcho (2018, 2019 e 2020).

O defensor se recupera de lesão e é dúvida para o duelo desta quarta-feira, diante do Atlético-MG, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é de que volte a estar à disposição no Gre-Nal, marcado para o próximo domingo, no Beira-Rio.

Além da renovação de Geromel, o clube gaúcho também acertou nesta terça a ampliação do contrato do lateral-esquerdo Guilherme Guedes até o fim de 2024. O jovem jogador, de 21 anos, se destacou no meio de 2020, mas sofreu uma lesão muscular que o afastou dos gramados até novembro.