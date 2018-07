Grêmio define numeração fixa e dá 9 a Braian Rodríguez e 10 a Douglas O Grêmio anunciou nesta sexta-feira que decidiu usar numeração fixa em suas camisas para o restante da temporada. Entre os nomes e os números divulgados no site oficial, destaque para o uruguaio Braian Rodríguez, que recebeu a 9 mesmo sendo tão contestado neste seu primeiro ano no clube, e Douglas, que ficou com a 10 mesmo também estando longe de seu melhor momento.