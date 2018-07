Grêmio define que intertemporada será no Olímpico Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na noite de quarta-feira, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Grêmio está de folga. O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu mais de uma semana de folga para o grupo, que só vai se reapresentar no dia 21 de junho.