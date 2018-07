Grêmio define Tiago no gol e Luan no time contra Lajeadense

O Grêmio definiu no treino deste sábado pela manhã a equipe para encarar o Lajeadense a partir das 18h30 deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Luiz Felipe Scolari orientou trabalho de bola parada e indicou Luan na vaga de Cristian Rodríguez e Tiago no lugar de Marcelo Grohe no gol.

Luan brigava com Yuri Mamute pela vaga do uruguaio, atualmente com lesão muscular. O goleiro Tiago disputava com Léo a vaga de Marcelo Grohe, convocado para a seleção brasileira. Além das duas confirmações, a outra novidade é o lateral-esquerdo Júnior, que retorna ao time após renovação de contrato. Fellipe Bastos é desfalque, já que cumpre suspensão.

A equipe deve manter a estrutura das últimas partidas, com dois volantes e três meias e apenas um atacante. O centroavante seguirá sendo Braian Rodríguez, que se recuperou a tempo de dores no ombro esquerdo, fruto de dividida na última partida, vitória sobre o Cruzeiro-RS, na qual marcou o gol salvador.

O time provável do Grêmio, que tenta manter a liderança e chegar à quarta vitória consecutiva, deve ser: Tiago; Matías Rodríguez, Erazo, Rhodolfo e Júnior; Marcelo Oliveira, Ramiro, Giuliano, Douglas e Luan; Braian Rodríguez.