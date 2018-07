Grêmio derrota Atlético-PR com gol nos acréscimos

A apertada vitória na Arena Grêmio deixou o clube gaúcho com 34 pontos, agora dentro do G4, o grupo dos quatro melhores do campeonato - pode perder a posição para o Corinthians nesta quinta-feira. Já o Atlético-PR segue com 25 pontos, mais perto da zona de rebaixamento.

O jogo desta quarta-feira, disputado sob chuva, teve poucos lances de área e baixa qualidade técnica. No primeiro tempo, o Grêmio criou três chances para marcar. Aos 20 minutos, Ramiro concluiu de dentro da área e Weverton defendeu. Logo depois, aos 22, Barcos recebeu um cruzamento, dominou e chutou para fora. E aos 28, Luan pegou um rebote e também errou a pontaria.

O Atlético-PR respondeu aos 36 minutos, com uma bola cabeceada com perigo, para fora, por Marcelo. Mas a melhor chance do time paranaense foi mesmo aos 44, quando Dellatorre, novamente de cabeça, exigiu excelente defesa de Marcelo Grohe.

O segundo tempo foi pior ainda. O Grêmio conseguiu levar perigo à defesa visitante raras vezes. Aos 14 minutos, Matias Rodriguez, de cabeça, acertou o alvo, mas Weverton, bem colocado, pegou. Aos 15, Ramiro tentou de longe, para fora.

Aos 19 minutos, em contra-ataque atleticano, Marcelo também chutou do meio da rua, mas mandou a bola para longe da trave gremista. Já aos 28, um chute perigoso de Dudu desviou na defesa.

Aí, quando o empate parecia o resultado final, o Grêmio chegou à vitória. Já aos 46 minutos, a torcida gremista, insatisfeita com a pobreza do espetáculo, vaiava o time, mas Barcos recebeu um cruzamento da direita, dominou a bola no peito, girou e definiu o placar.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 ATLÉTICO-PR

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Matías Rodriguez, Rhodolfo, Pedro Geromel e Zé Roberto; Walace (Giuliano), Matheus Biteco, Ramiro e Luan (Fernandinho); Dudu (Lucas Coelho) e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Mário Sergio, Willian Rocha, Cléberson e Natanael; Deivid, João Paulo, Nathan (Sidcley) e Marcos Guilherme (Ernani); Marcelo e Dellatorre (Mosquito). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Barcos, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Geromel, Ramiro, Natanael, João Paulo e Marcos Guilherme.

RENDA - R$ 246.116,00.

PÚBLICO - 13.036 (11.584 pagantes).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).