Grêmio derrota Avaí e abre vantagem na Copa do Brasil O Grêmio venceu o Avaí por 3 a 1 nesta quarta-feira, no Olímpico, e abriu vantagem no duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time gaúcho garantirá a classificação mesmo se perder o jogo de volta por um gol de diferença, na próxima quarta, em Florianópolis.