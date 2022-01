Grêmio avança em primeiro na Copinha, apesar de derrota para o XV de Jaú

O Grêmio conheceu sua primeira derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo. Já classificado, o time gaúcho perdeu para o XV de Jaú por 1 a 0, pela terceira e última rodada da primeira fase. O resultado não impediu que o time gaúcho continuasse na primeira posição do Grupo 10, com seis pontos, mesma pontuação do classificado Castanhal-PA. O XV ficou em terceiro, com quatro. O Mixto somou apenas um.

Já classificado, o Grêmio não fez muita questão em se impor diante do XV de Jaú. O time gaúcho assistiu o time paulista jogar e acabou saindo atrás do placar logo aos 11 minutos. Fernando fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Higor fazer 1 a 0.

Leia Também Botafogo sofre com covid-19, mas vence Taubaté e avança na Copinha

O Grêmio foi acordar no fim do primeiro tempo, em cabeçada de Arthur Viana. Otávio fez um milagre para salvar o XV. O clima esquentou antes do apito do árbitro. Jogadores dos dois times trocaram empurrões, mas a 'turma do deixa disso' afastou os brigões e o jogo continuou normalmente.

Sem chance de conseguir classificar, o XV também não acelerou, jogou sem peso, é verdade, mas começou a administrar a vantagem, chamando o Grêmio para o seu campo defensivo. O time gaúcho apertou e foi desperdiçando uma oportunidade atrás da outra.

A equipe paulista ainda teve uma grande oportunidade de fazer o segundo. Higor saiu de frente para o goleiro Marcão, tentou dar o drible, mas viu o rival dar um tapa na bola. Na sobra, o atacante do XV mandou para fora. No entanto, o erro não custou caro. A equipe de Jaú segurou o resultado e se despediu do torneio com um resultado positivo.