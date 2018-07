Grêmio derrota Cruzeiro com gol no fim e assume a liderança

O Grêmio venceu o Cruzeiro-RS por 1 a 0 neste sábado, em casa, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Gaúcho. Braian Rodríguez marcou o gol da vitória, que levou o time tricolor a 21 pontos, um a mais do que o rival, agora vice-líder.

A partida marcou as estreias do meia uruguaio Cristian Rodriguez e do volante Maicon, ex-São Paulo. A dupla melhorou o toque de bola da equipe, mas não evitou um primeiro tempo fraco, com poucas chances de gol criadas, graças à retranca armada pelos visitantes.

Na volta do intervalo, os comandados de Felipão acordaram e foram para cima do adversário. Aos 15, o treinador tirou o estreante uruguaio e colocou Luan em seu lugar. O substituto começou ligado e quase abriu o marcador aos 19. Ele recebeu na entrada da área e chutou para bela defesa de Bruno Grassi, que mandou para escanteio.

Luan teve uma chance ainda melhor para tirar o zero do placar. Aos 31, Reinaldo derrubou Braian Rodríguez na área. Pênalti, que o atacante cobrou e acertou o travessão. Os torcedores perderam a paciência e passaram a vaiar o jogador nos lances seguinte.

As críticas dos torcedores cessaram aos 37 graças a Braian Rodríguez. Ele recebeu sozinho na área após jogada de Giuliano e empurrou para as redes. Três minutos mais tarde, Brain quase ampliou após tabela com Luan. O Cruzeiro-RS, que entrou em campo disposto a se defender, não teve forças para reagir e o Grêmio saiu de campo com a vitória suada e a liderança assegurada.