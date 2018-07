Grêmio derrota o Bahia em casa e fica mais perto do G-4

O Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0 neste domingo, na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela 18.ª rodada do Brasileiro. Com o resultado, a equipe gaúcha soma 28 pontos e se coloca em sexto na tabela, a duas posições do G-4. Já o Bahia fica em 19º, com 16 pontos conquistados, na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi de pouca competitividade. Os dois times estiveram devagar. O Bahia tentava tirar vantagem utilizando velocidade. Já o Grêmio tinha dificuldade em jogar pelas laterais.

O time gaúcho passou a exigir mais do visitante após a entrada do volante Matheus Biteco, que trouxe velocidade. Até que aos 13 minutos do segundo tempo, o tricolor gaúcho abriu o placar. Em uma jogada bem trabalhada, Giuliano lançou do lado direito para Dudu, que tocou por cima do goleiro, e Barcos completou.

"A gente queria os três pontos. Não tivemos uma boa partida, mas valeram os pontos", afirmou Dudu, ao fim da partida. "Eu queria muito entrar nessa partida, ajudar minha equipe. Acho que fiz um bom papel hoje", declarou Matheus Biteco.

Sobre o episódio racista do meio da semana contra o goleiro Aranha, do Santos, diversos cartazes defendendo o clube foram empunhados na arquibancada. Entretanto, parte da torcida continuou cantando um grito de guerra, o qual se dirige aos torcedores do arquirrival Internacional como "macacos". Dentro do campo, os jogadores se apresentaram com uma faixa repudiando o racismo e afirmando que o time é "preto, branco e azul".

O Grêmio entraria em campo novamente na quarta-feira contra o Santos, pela Copa do Brasil, mas o jogo foi suspenso. Por isso, só atuará diante do Flamengo no sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão. Já o Bahia pega o Inter na quinta-feira, às 22 horas, pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 0 BAHIA

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Matías Rodríguez (Pará), Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro, Fellipe Bastos.Giuliano, Alan Ruiz (Matheus Biteco) e Dudu; Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

BAHIA - Marcelo Lomba; Roniery, Demerson, Titi e Guilherme Santos; Fahel, Rafael Miranda, Diego Macedo e Emanuel Biancucchi (Henrique); Rafinha (Rhayner) e Kieza. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Barcos, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Cortez (RJ).

CARTÃO AMARELO - Fellipe Bastos, Matías Rodríguez e Barcos (Grêmio); Fahel, Guilherme Santos e Kieza (Bahia).

RENDA - R$ 297.717,00.

PÚBLICO - 14.246 pagantes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).