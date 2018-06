Grêmio derrota o Bragantino na estreia pela Copa SP; Vitória e Goiás goleiam

Em busca do seu primeiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio não teve dó e derrotou o Bragantino por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP). A cidade é sede do Grupo 30. As expressivas vitórias de Goiás e Vitória também chamaram a atenção pela primeira rodada.

Mesmo debaixo de muita chuva, o Grêmio foi superior ao Bragantino durante praticamente todo o jogo. Da Silva, de cabeça, abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Os outros dois gols vieram na etapa final: Tetê ampliou de pênalti e Léo Chú, já nos acréscimos, fechou o placar.

Com a goleada, o Grêmio se isolou na liderança do Grupo 30, pois foi o único que ganhou na primeira rodada, já que União Mogi-SP e Trindade-GO empataram por 1 a 1 na partida preliminar. Os times voltam a campo neste sábado e os gaúchos enfrentam os goianos, enquanto que os outros dois fazem o duelo paulista.

Destaque também para as goleadas de Vitória e Goiás. Os baianos aplicaram 5 a 2 no Atibaia-SP e dividem a liderança do Grupo 15 com o Primavera-SP, enquanto que os goianos venceram o Guarulhos-SP por 4 a 0 e estão na ponta do Grupo 29.

Um fato curioso nos jogos que começaram às 16 horas foi o baixo aproveitamento dos clubes paulistas. Apenas o Santo André conseguiu a vitória - 1 a 0 sobre o ABC -, enquanto que Rio Preto, XV de Piracicaba, São Bento e São Caetano perderam.

Confira os resultados desta quarta-feira na Copa São Paulo:

Atlético-PR 3 x 0 Rio Preto-SP

Paraná-PR 2 x 1 Juventude-RS

Paysandu-PA 1 x 2 Londrina-PR

Vitória-BA 5 x 2 Atibaia-SP

Vila Nova-GO 2 x 0 XV de Piracicaba-SP

Bahia-BA 1 x 0 São Bento-SP

Goiás-GO 4 x 0 Guarulhos-SP

Coritiba-PR 1 x 1 Comercial-MS

Grêmio-RS 3 x 0 Bragantino-SP

ABC-RN 0 x 1 Santo André-SP

América-MG 2 x 0 Remo-PA

Ceará-CE 3 x 2 São Caetano-SP