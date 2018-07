Grêmio derrota o Coritiba por 3 a 1 e garante classificação

A boa fase do Grêmio no Campeonato Brasileiro se mantém também na Copa do Brasil. Evitando qualquer zebra, o clube gaúcho jogou bem e venceu o time reserva do Coritiba por 3 a 1, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. O clube paranaense se poupou por priorizar a sua luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Coincidentemente, os dois times vão se enfrentar, de novo, neste domingo, às 11 horas, na capital gaúcha, pela 21.ª rodada.

Com o resultado, o Grêmio se garante nas quartas de final. Na ida, o time já tinha vencido o Coritiba por 1 a 0, mesmo atuando no Paraná. Seu adversário na próxima fase será conhecido apenas na segunda-feira, por meio de um sorteio na sede da CBF, no Rio.

Mesmo tendo a vantagem obtida na primeira partida, o Grêmio começou o jogo indo para cima do Coritiba e por muito pouco não abriu o placar aos 18 minutos. Galhardo foi até o fundo e cruzou na medida para Marcelo Oliveira. O lateral-esquerdo cabeceou, mas desperdiçou a chance.

O gol gremista saiu também de cabeça. Aos 37 minutos, Douglas cobrou o escanteio com capricho e Erazo ganhou no alto. Antes de a bola chegar na meta, Geromel desviou e tirou qualquer reação do goleiro Vaná. O time paranaense empatou rapidamente. Aos 39, a defesa gremista falhou e Raphael Lucas recebeu a bola na área. Ele deu um chapéu Geromel e chutou sem chances de defesa para Marcelo Grohe.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio voltou a impor o seu ritmo e logo com 10 minutos ficou novamente na frente do placar. Luan fez grande jogada pela esquerda e quando ficou cara a cara com o goleiro, rolou para o meio da área e Douglas só tocou para dentro das redes.

Com a partida dominada, os jogadores gremistas controlaram a posse de bola e o técnico Roger Machado pôde inclusive tirar os seus principais jogadores, poupando para o Brasileirão. Aos 49 minutos, Galhardo foi empurrado fora da área, caiu dentro dela e o árbitro marcou pênalti, que Luan cobrou com categoria e ampliou.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Rafael Galhardo (William Schuster), Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Wallace, Edinho, Giuliano (Pedro Rocha) e Douglas (Maxi Rodríguez); Luan e Fernandinho. Técnico: Roger Machado.

CORITIBA - Vaná; Ivan (Rodrigo Ramos), Luccas Claro, Juninho (Guilherme) e Henrique; Ícaro, Misael, Alan Santos e Thiago Galhardo; Raphael Lucas e Evandro (Thiago Lopes). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Geromel, aos 37, e Raphael Lucas, aos 39 minutos do primeiro tempo; Douglas, aos 10 e Luan (pênalti), aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan (Grêmio); Alan Santos e Evandro (Coritiba).

CARTÕES VERMELHOS - Ícaro e Henrique (Coritiba).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 565.547,00.

PÚBLICO - 20.606 pagantes (22.728 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).