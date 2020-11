Grêmio derrota o Cuiabá fora de casa e abre vantagem por vaga na semifinal

O Grêmio derrotou o Cuiabá por 2 a 1 nesta quarta-feira, fora de casa, na Arena Pantanal, e abriu vantagem por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Diego Souza e Jean Pyerre garantiram o triunfo dos gaúchos e a equipe do Mato Grosso foi às redes com Willians. O time tricolor ainda foi pressionado e levou uma bola na trave na etapa final, mas segurou o resultado.

Com o resultado positivo, o Grêmio chegou à sexta vitória consecutiva na temporada, feito que nunca havia sido alcançado antes com o técnico Renato Gaúcho, e ampliou sua invencibilidade para nove partidas no ano. Desde o último revés, para o Santos, foram sete vitórias e dois empates. Já o Cuiabá sofreu sua primeira derrota em casa no ano.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Cuiabá e Grêmio

O time tricolor tem a vantagem do empate para se classificar às semifinais. Já a equipe mato-grossense terá de vencer por dois gols de diferença para avançar. Se triunfar por um gol, a vaga será decidida nas penalidades. Os rivais voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Antes, o Grêmio tem compromisso pelo Brasileirão e o Cuiabá, pela Série B. O time gaúcho encara no sábado, às 19h, o Ceará, em casa, pela 21ª rodada. No mesmo dia, mas às 21h30, o time mato-grossense recebe o América-MG, em duelo pela vice-liderança da competição.

O primeiro tempo foi agitado na Arena Pantanal. O Grêmio foi superior, especialmente pela movimentação e pela atuação de destaque de Jean Pyerre, que não errou um passe sequer e comandou o meio de campo gremista. O time gaúcho inaugurou o marcador após bela construção que envolveu Pepê, Ferreira, Victor Ferraz e Diego Souza.

Aos sete minutos, Victor Ferraz cruzou na medida para Diego Souza, que subiu mais que Kunde e abriu o placar. No entanto, o Cuiabá cresceu e logo chegou ao empate aproveitando espaços cedidos pelo rival. Os anfitriões respondera também pelo alto e foram às redes com Willians.

O atacante, improvisado como homem de área, foi acionado por Hayner, subiu livre no meio da defesa gremista e cabeceou no alto para empatar. A partida esfriou um pouco até Pepê Anderson Conceição chegar de carrinho e derrubar Pepê dentro da grande área. Depois alguns minutos, o árbitro confirmou o pênalti. Jean Pyerre converteu e recolocou os gaúchos em vantagem aos 42 minutos. O meio-campista dedicou o gol ao seu pai, que esteve internado por um longo período, diagnosticado com covid-19.

Na volta do intervalo, os anfitriões aumentaram a produção ofensiva e encurralaram o adversário. A equipe mato-grossense chegou a ter nove finalizações a mais que o rival, mas não encontrou o caminho do gol novamente graças, especialmente, às intervenções de Vanderlei. Aos 10 minutos, o goleiro fez uma defesa providencial na finalização de Willians de cabeça. No rebote, Maxwell acertou a trave e, depois, Elvis concluiu por cima.

Seis minutos depois, Perdigão acionou Maxwell, que arriscou de longe. A bola foi em direção do gol, e novamente Vanderlei apareceu para salvar os visitantes.

O time de Renato Gaúcho respondeu com Jean Pyerre. O meia tramou com Matheu Henrique jogada que envolveu a defesa do Cuiabá na base dos toques rápidos e arrematou de fora, para a defesa de João Carlos. Os dois treinadores promoveram muitas alterações, com objetivos distintos, mas o jogo piorou e ficou truncado.

Melhor para o Grêmio, que volta a Porto Alegre com a vantagem de poder empatar para ir às semis. A diferença poderia ter sido ainda maior, já que no último lance surgiu uma oportunidade de ampliar com Everton, que parou no goleiro João Carlos.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 GRÊMIO

CUIABÁ - João Carlos; Hayner (Lucas Ramon), Kunde, Anderson Conceição e Romário; Nenê Bonilha (Auremir), Matheus Barbosa (Pierini) e Elvis (Diego Jardel); Maxwell, Willians (Perdigão) e Yago. Técnico: Franco Muller (interino)

GRÊMIO - Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Matheus Henrique (Diogo Barbosa) e Jean Pyerre (Thaciano); Ferreira (Everton), Pepê (Paulo Miranda) e Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Diego Souza, aos sete, Willians, aos 18, e Jean Pyerre, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

CARTÃO AMARELO - Willians (Cuiabá).

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).