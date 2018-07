Grêmio descarta João Filipe e nega Alcaraz e Spoli

Com a saídas de Gilberto Silva e Naldo, a defesa é o grande problema do Grêmio para começar 2013. Sem os dois zagueiros que atuavam pelo lado esquerdo do campo, a diretoria corre atrás de um jogador com as mesmas características para começar a temporada como titular e ajudar o clube a alcançar a vaga na Libertadores.

Nesta segunda-feira, o assessor de futebol do Grêmio, Omar Selaimen, negou as negociações com diversos nomes que vêm sendo especulados pela imprensa local. Em entrevista à Rádio Gaúcha, disse que o clube nunca negociou com o paraguaio Alcaraz, do Wigan (Inglaterra) e com o argentino Spolli, do Catania (Itália).

"Não foi mantido contato algum com esse jogador (Spoli). O mesmo vale para o Alcaraz", garantiu Selaimen, à Rádio Gaúcha. Ele também apontou que Bolívar, do Inter, e Manoel, do Atlético-PR, atuam apenas pelo lado direito do campo e, por isso, não têm o perfil desejado pelo Grêmio.

Outro que só atua pela direita, tendo inclusive jogado como lateral no São Paulo, João Filipe saiu da pauta gremista. "As negociações emperraram um pouco, não conseguimos se acertar com o São Paulo, então não é esse o nome."

Enquanto procura um zagueiro, o Grêmio também negocia a permanência de Souza, que está no clube emprestado pelo Porto e fica sem contrato com a virada do ano. "Quando começou essa negociação a distancia estava enorme. Hoje está bem menor e o que eu posso te informar é que eu acredito que esse jogador vai jogar no Grêmio ano que vem", revelou Selaimen.