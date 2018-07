Grêmio descarta Renato e acerta com Enderson Moreira

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio surpreendeu nesta segunda-feira e, em meio às negociações para a continuidade de Renato Gaúcho no clube, anunciou a contratação de um novo técnico. Enderson Moreira chega ao time gaúcho com a tarefa de comandá-lo na Libertadores da próxima temporada, após um trabalho de destaque pelo Goiás no Campeonato Brasileiro de 2013.

Enderson foi procurado depois que a diretoria e Renato Gaúcho não chegaram a um acordo financeiro. Com a nova filosofia de redução de gastos, o clube fez uma proposta de renovação contratual ao treinador com o salário menor do que em 2013. Ele não aceitou e as duas partes não entraram em acordo.

Com isso, o nome de Enderson foi levantado no final de semana e a negociação entre as duas partes foi rápida. Uma reunião nesta segunda-feira acertou os últimos detalhes e o anúncio foi feito. O treinador estava no Goiás desde 2011. No ano seguinte, conquistou o campeonato goiano e foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2013, faturou o bi estadual e quase levou o time à Libertadores, terminando em sexto no Brasileirão, com 59 pontos. Enderson também tem passagens pelo Ipatinga e pelo Fluminense, além de ter sido funcionário do principal rival gremista ao treinar o time B do Internacional. Ele passou ainda pelas categorias de base de Atlético-PR, Atlético-MG e Cruzeiro.

No Grêmio, ele terá a responsabilidade de substituir um grande ídolo da torcida, já que Renato Gaúcho consagrou-se como jogador do clube nos títulos da Libertadores e do Mundial em 1983. Como treinador, Renato fez um bom trabalho em 2013 e, mesmo muitas vezes criticado por seu estilo retranqueiro, levou o time gaúcho ao vice do Brasileirão, com 65 pontos.