Grêmio desembarca na Bolívia para duelo na Libertadores

Após deixar Porto Alegre, a delegação gremista chegou ao local depois de um voo de pouco mais de três horas. Depois do desembarque, os jogadores seguiram para o hotel onde o clube ficará concentrado. E, no início da noite no horário boliviano, irá realizar um treino de reconhecimento do Estádio Ramon Tauhichi Aguilera, palco do confronto desta quinta, às 22h45 (de Brasília).

Com dez pontos ganhos, o Grêmio ocupa a segunda colocação do Grupo 2 e já garantiu classificação para as oitavas de final. Lanterna da chave, com apenas três pontos, o Oriente Petrolero está eliminado. O Junior Barranquilla, que tem 12 pontos, é o líder e enfrenta o também eliminado León de Huánuco, com quatro pontos, no outro jogo que fecha a chave nesta quinta.

Diante do Oriente Petrolero, o técnico Renato Gaúcho não contará com os meias Douglas e Carlos Alberto. O primeiro deles foi vetado do confronto por causa de uma gripe, enquanto o segundo acabou descartado do duelo após ser liberado dos treinos na última semana para resolver problemas particulares no Rio. Sem os dois jogadores, Vinícius Pacheco é o favorito a entrar no time.