Grêmio desembarca na Colômbia para Sul-Americana

BOGOTÁ - A delegação do Grêmio desembarcou às 23 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira em Bogotá, capital da Colômbia, onde enfrenta o time do Millonarios pela segunda partida das quartas-de-final da Copa Sul-Americana, marcada para a próxima quinta-feira.

Em um voo fretado, Luxemburgo levou o elenco quase completo. Apenas Wangler, que ainda não jogou sob o comando do treinador, não viajou. Todos os demais jogadores estarão à disposição.

O time joga com a vantagem de 1 a 0 obtida no Estádio Olímpico e só precisa empatar no El Campin para se classificar. Se passar, enfrenta o São Paulo devido a uma mudança de chave organizada pela Conmebol. A intenção é que dois times do mesmo país não façam a final do torneio.