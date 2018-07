Grêmio deve anunciar a contratação de Vargas ainda nesta semana

PORTO ALEGRE - O Grêmio deve vencer a concorrência com o São Paulo e anunciar ainda nesta semana a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas, do Napoli. O jogador é esperado como reforço no time gaúcho para as disputas do campeonato estadual e também da Libertadores e a tendência é que assine o contrato de empréstimo por um ano.

"Tivemos um avanço importante. O acerto entre Grêmio e Napoli está adiantado. Mas ainda temos que superar questões burocráticas. Com o jogador, existe uma negociação estabelecida em relação a valores", afirmou o diretor executivo de futebol, Rui Costa, em entrevista à Rádio Gaúcha. Além do São Paulo, o Arsenal também brigava pelo acerto com o chileno.

A data limite para inscrição no jogador na Libertadores é o dia 21, por isso a diretoria tem pressa. A estreia da equipe será dia 23 contra a LDU, em Quito, pelo primeiro jogo da Pré-Libertadores.