Grêmio deve apostar no 3-5-2 para encostar nos líderes Depois da derrota em casa para o Coritiba, na quinta-feira, o que fez que conquistasse apenas um dos últimos nove pontos que disputou, o Grêmio ficou na obrigação de vencer o Bahia neste domingo, a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para manter esperanças de se aproximar das primeiras posições do Brasileirão. O time gaúcho entrou na 13ª rodada com 16 pontos.