Grêmio deve contar com Bruno Grassi e Kanemann entre titulares; ataque é dúvida

O elenco do Grêmio se reapresentou na tarde desta terça-feira de olho na partida contra o Botafogo, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, em duelo remarcado da 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Roger Machado ainda não começou a esboçar a equipe, pois os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Mas é certo que precisará fazer ao menos duas alterações em relação ao time que ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no último domingo.

O goleiro Bruno Grassi substituirá Marcelo Grohe, convocado para a seleção brasileira, que disputará as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. O zagueiro Pedro Geromel também foi chamado, mas já havia ficado de fora da última partida por conta do terceiro cartão amarelo.

Kanemann foi seu substituto e deve ganhar nova chance entre os titulares. A outra mudança ainda é dúvida. Sem poder contar com o atacante equatoriano Miller Bolaños, convocado para a seleção de seu país, a tendência é que o treinador opte por Henrique Almeida.

EM RECUPERAÇÃO

O atacante Negueba ainda deve ficar de fora desta partida. Mas nesta terça-feira deu mais um passo na recuperação da lesão no músculo adutor da coxa direita. Após passar a última semana apenas na fisioterapia, ele iniciou os trabalhos no campo com corridas.