Grêmio deve ter defesa reserva contra o Santos

O técnico Silas terá sérios problemas para armar a defesa do Grêmio contra o Santos, pelo confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil. Depois de voltar a sentir dores no ombro, na derrota para o Corinthians, o zagueiro Mário Fernandes está praticamente descartado para o jogo de quarta-feira.

Suspenso com o terceiro cartão amarelo, Rodrigo também está fora. Assim, Silas deve armar a equipe com uma dupla de zaga que pode ser considerada reserva, formada por Rafael Marques e Ozeia.

Outro problema está na lateral esquerda. Com Fábio Santos, Lúcio e Neuton lesionados, Edilson deve ser improvisado no setor e Joílson, assim, ganharia uma chance na lateral direita.

Na partida de ida, no Olímpico, o Grêmio venceu por 4 a 3 e pode jogar pelo empate contra o Santos, na Vila Belmiro.