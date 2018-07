Grêmio deverá ter time reforçado contra o Botafogo

Pará cumpriu suspensão automática no empate por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, no último sábado, e está liberado para retornar ao time. Já Riveros, contratado junto ao turco Kayserispor, ficou fora do jogo porque o seu contrato não foi regularizado, mas agora a diretoria do Grêmio tem quase uma semana para resolver o impasse jurídico. Elano, por sua vez, não entrou em campo no fim de semana por causa de uma suspeita de lesão.

O jogo contra o Botafogo será o primeiro da equipe na Arena Grêmio sob o comando de Renato Gaúcho, que retornou ao clube na semana passada e prometeu que o time vai apresentar evolução com mais tempo para trabalhar. E as atividades para o duelo com o líder do Campeonato Brasileiro começam nesta tarde, com um trabalho no gramado suplementar do Estádio Olímpico.