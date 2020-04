Grêmio divulga balanço com receita recorde e superávit pelo 4º ano consecutivo

O Grêmio divulgou, nesta quinta-feira, o seu balanço financeiro de 2019 com resultados positivos. O clube revelou que teve incremento de 16,9% nas suas receitas no ano passado, atingindo o valor recorde de R$ 420 milhões. Além disso, apresentou superávit pela quarta temporada consecutiva, agora de R$ 22 milhões.

De acordo com o Grêmio, essa sequência de resultados positivos faz o clube acumular superávit de R$ 122 milhões entre 2016 e 2019. Além disso, as dívidas de curto prazo, denominadas "passivo circulante", está em R$ 126 milhões, com redução de R$ 85 milhões nesse mesmo período.

O Grêmio também afirma que a dívida do clube foi reduzida ao fim de 2019 para R$ 300 milhões. Desse valor, cerca de R$ 90 milhões se referem ao Profut, com pagamento previsto durante os próximos 15 anos.

O balanço financeiro do Grêmio será avaliado pelos membros do Conselho Deliberativo. Mas em função da pandemia do coronavírus, a avaliação se dará de forma virtual.