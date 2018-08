Gremio divulga lista para as oitavas da Libertadores com André, Douglas e Marinho

O Grêmio divulgou na tarde desta sexta-feira a lista com as mudanças para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. O clube gaúcho inscreveu André, Douglas, Marinho, Brenno e Pepê, que já ficam à disposição de Renato Gaúcho para o duelo contra o Estudiantes, da Argentina, na próxima terça-feira, em Quilmes.

Arthur, Léo Jardim, Maicosuel, Vico e Lima foram retirados da relação para lugar aos novos inscritos. Dos quatro, apenas o jovem atacante Vico ainda permanece no clube. Ele deu lugar ao garoto Pepê, revelação da equipe que vem ganhando espaço com Renato Gaúcho nas últimas partidas e marcou o gol da equipe no empate em 1 a 1 com a Chapecoense, em Chapecó, na última rodada do Brasileirão.

Brenno, quarto goleiro, fica com a camisa 13 e entra no lugar de Lima. Marinho, reforço na última janela de transferências, será o camisa 29 e ocupa a vaga de Arthur, negociado com o Barcelona. O centroavante André vestirá a 18 e substitui Maicosuel, enquanto o meia Douglas, acostumado a jogar com a 10, receberá a camisa 20, que antes era do goleiro Léo Jardim.

Os cinco atletas já estão liberados para integrar a delegação que viaja na noite de domingo, um dia depois do jogo com o Flamengo, para a Argentina. O primeiro duelo das oitavas de final contra Estudiantes será na terça-feira, às 21h45, em Quilmes. A volta está marcada para o dia 28 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.